«Romanista Anna Frank», la scritta dei tifosi della Lazio prima del derby

Ancora una volta Anna Frank, la ragazza morta nel campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen. e autrice del celebre diario, è stata utilizzata dai tifosi della Lazio per uno sfottò nei confronti dei romanisti. Questa volta è successo al Circo Massimo, dove su un muro è apparsa la scritta «Romanista Anna Frank», incorniciata da due svastiche e dalla sigla SSL (Società Sportiva Lazio). A pochi giorni dal derby della Capitale alcuni ultras della Lazio hanno accostato il nome di Anna Frank a quello degli avversari, evidentemente con lo scopo di utilizzare l'origine ebraica della ragazza come un insulto. Gli agenti della polizia locale di Roma e il personale di Ama hanno provveduto subito a rimuovere la scritta.

«La scritta su un muro comparsa vicino il Circo Massimo mi fa orrore. Questo schifo non è tifo, non è calcio. Ringrazio i Pics della Polizia Locale di Roma Capitale per l'immediato intervento di rimozione della vile scritta», così la sindaca di Roma Virginia Raggi ha commentato su Twitter quanto è accaduto.

Ma non è la prima volta che alcuni esponenti della curva Nord prendono di mira uno dei simboli della Shoah. Prima della gara di andata alcuni tifosi biancocelesti avevano cantato, a Ponte Milvio, «Anna Frank è della Roma», cori accompagnati dal saluto romano di mussoliniana memoria. Nell'ottobre del 2017, prima della partita contro il Cagliari, l'Olimpico era stato tappezzato di immagini della scrittrice del famoso "diario" con indosso la maglia della Roma, piccoli attaccati a vetrate, seggiolini e corrimano. La notizia aveva fatto il giro del mondo: parole di indignazione sui maggiori giornali internazionali avevano fortemente criticato "l'iniziativa" dei tifosi laziali.

