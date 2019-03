Arriva la «settimana dei musei»: gratis quelli statali dal 5 al 10 marzo

Sei giorni di accessi gratuiti ai musei statali. Per conoscere l'elenco completo delle strutture aperte dal 5 al 10 marzo bisognerà consultare l'elenco sul sito del ministero dei Beni culturali, che è in aggiornamento. Tra gli enti che hanno già aderito ci sono ad esempio il parco ecologico di Ercolano, villa Adriana a Tivoli e la biblioteca universitaria di Pavia. La «settimana dei musei», che si aggiunge alla domenica gratis nei musei del 3 marzo, era stata annunciata dal ministro dei Beni culturali Bonisoli all'inizio della legislatura.



C'era stata una polemica politica, dopo che il ministro Bonisoli quest'estate aveva avviato un addio (parziale) a queste iniziative: «Le domeniche gratis andavano bene come lancio pubblicitario, ma se continuiamo così, a mio avviso andiamo in una direzione che non piace a nessuno. Ho ascoltato i direttori (...) Lascerò loro maggiore libertà, se vogliono mettere una domenica gratuita non c'è niente di male, ma quando c'è l'obbligo a farla non va bene».