La prima dedica di Nicola Zingaretti, neo-eletto segretario del Partito Democratico, è per lei: Greta Thunberg, l'attivista svedese che a soli sedici anni è diventata il volto delle proteste studentesche contro il cambiamento climatico. In un post su Facebook Zingaretti ha voluto celebrare la sua vittoria parlando di ambiente, un tema finora trascurato dalla politica italiana. «Dedichiamo questa vittoria a Greta, la ragazza svedese che lotta per la salvezza del pianeta. Dedichiamo questa vittoria a tutti i ragazzi che il 15 marzo riempiranno le piazze italiane per la salvezza del pianeta. E ora voltiamo pagina!», così ha commentato il nuovo segretario su Facebook.

Da diverse settimane, in varie città europee, studenti in età scolastica e universitaria hanno «scioperato» a scuola per chiedere ai Governi dei rispettivi Paesi di fare di più per fermare il cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas serra. Le proteste, conosciute con lo slogan Fridays For Future (venerdì per il futuro) hanno visto scendere in piazza decine di migliaia di ragazzi, soprattutto nei Paesi del nord Europa come in Belgio e in Germania. Meno numerosi, ma altrettanto appassionati, i ragazzi italiani che hanno manifestato in vari centri italiani. In attesa, forse, anche di un chiaro segnale dalla politica.

