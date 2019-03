Fiumicino, fermata agli ingressi riservati agli europei: «Lei è di pelle scura, ha sbagliato fila»

Aeroporto di Fiumicino (nord ovest di Roma), 4 marzo 2019. L'avvocatessa con cittadinanza italiana Esohe Aghatise è in fila per rientrare a Roma da Londra. Ad accompagnarla c'è Julie Bindel, scrittrice e giornalista del The Guardian. A un certo punto, un agente si avvicina e le dice di essere nella fila sbagliata. Quella è la fila degli europei e lei ha la pelle nera.

Aghatise è spaesata. «Non ho sbagliato - dice - sono nella fila giusta. So leggere!». Ma l'agente insiste: «Signora, lei è di pelle scura. Non può essere europea». L'avvocatessa - che poi è anche consulente delle Nazioni Unite contro la tratta delle donne, e presidentessa della onlus IROKO - non crede alle sue orecchie. Tantomeno ci crede Bindel, che insieme a lei grida «Razzista!» e inizia a filmare la scena.

L'agente insiste con il chiederle i documenti, ma Aghatise continua a negarsi. Bindel chiede: «Perché solo lei? Non potrebbe chiederli anche a me e a tutti gli altri?». Nel frattempo, un superiore dell'agente si presenta per calmare la situazione, e intima la giornalista di spegnere il cellulare. Le due donne continuano: «Razzista!». «Razzista io? - replica l'agente- Guardi che ho anche parenti africani».

A raccontare l'accaduto è l'avvocatessa stessa in un post su Facebook. Come commento a margine del triste episodio lascia un invito spassionato al giovane agente (di circa vent'anni): «Lo invito a tornare a scuola», scrive. «Quel livello di ignoranza è pericoloso particolarmente in questi tempi di Salvini».

Leggi anche