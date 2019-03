Revocati i domiciliari per i genitori di Renzi

Il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell'ex premier Matteo Renzi. I giudici hanno disposto a loro carico la misura dell'interdizione per 8 mesi dall'attività imprenditoriale. Tiziano Renzi e Laura Bovoli «sono persone libere», commenta il loro legale Federico Bagattini. «Per i prossimi otto mesi non potranno svolgere attività imprenditoriale», conferma: «La difesa esprime la propria soddisfazione alla quale si unisce quella dal punto di vista umano dei coniugi Renzi».

I genitori dell'ex presidente del Consiglio erano ai domiciliari dal 18 febbraio scorso. Un provvedimento arrivato nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla pm Luca Turco, per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. I genitori dell'ex premier sono accusati di bancarotta fraudolenta per il fallimento di tre cooperative e di false fatturazioni. Insieme a loro, sono indagate altre tredici persone.

Il 28 febbraio scorso la madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, è stata rinviata a giudizio dalla giudice per l'udienza preliminare di Cuneo, Emanuela Dufour, con l'accusa di «concorso in bancarotta documentale aggravata dall'entità del danno patrimoniale». Si tratta in questo caso di presunti rapporti illeciti fra una società toscana di cui era amministratrice Laura Bovoli e una ditta di volantinaggio del cuneese, la Direkta s.r.l., fallita quattro anni fa. Per la madre di Matteo Renzi la prima udienza del processo è fissata a Cuneo il 19 giugno, insieme ad altre due persone.

