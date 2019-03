Ventimiglia, chiamano la polizia per «sospette persone di colore» ma erano studenti del master di Brema

Un cittadino diffidente ha chiamato polizia e carabinieri per indagare su «sospette persone di colore» che si stavano aggirando per Ventimiglia. Peccato che, alla fine, si è scoperto che quei giovani dalla pelle scura non erano pericolosi facinorosi, ma studenti dell'università di Brema (Germania) arrivati in Liguria per frequentare il master Scienze del Mare. L'episodio, avvenuto intorno all'8 marzo, è stato reso pubblico dal professor Alessio Rovere. ricercatore e professore dell'Università tedesca originario di Borghetto Santo Spirito.

Come racconta Savona News, il professor Rovere ha denunciato l'episodio con un post su Facebook: «Vorrei augurare una vita solitaria e triste alla persona che oggi, a Ventimiglia, ha chiamato polizia e carabinieri (ho contato 4 volanti) perché ha visto che tra i miei studenti c’erano alcuni ragazzi di colore. Per la mera cronaca, stavamo spiegando una pericolosissima mappa geologica e ci apprestavamo a entrare in un museo a 5 metri di distanza. Attività che devono avere oltremodo intimorito il cittadino/a, facendo temere chissà cosa».

Proseguendo, Rovere ha aggiunto: «Ho apprezzato la generale gentilezza dei poliziotti/carabinieri intervenuti dopo aver chiarito l’equivoco, condita da un lieve imbarazzo per l’assurdità della situazione e dalle parole di un rappresentante delle forze dell’ordine che mi ha porto le proprie scuse, dicendomi che se li chiamano devono intervenire. Spero che le suddette forze dell’ordine abbiano anche provveduto a rintracciare chi li ha chiamati per ricordargli/le che il procurato allarme é un reato».

Concludendo, il professore ligure ha lanciato un monito: «Essere s**** e razzisti, invece, é una cosa triste e basta, ma é forse più grave di un reato. Per fortuna non ci siamo fatti rovinare la giornata e abbiamo concluso il nostro corso iniziato benissimo una settimana fa, con una splendida accoglienza, come solo noi Liguri sappiamo dare. L’Italia é meglio di così. Gli italiani sono persone stupende, io lo so».

