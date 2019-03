Europee, l'endorsement del leader del Family Day a Giorgia Meloni

Massimo Gandolfini, il presidente del Family Day, ha lanciato l'endorsement a favore Giorgia Meloni in occasione dell'evento Più famiglia, più Italia organizzato da Fratelli d'Italia e tenutosi ieri, 16 marzo, a Firenze. «Noi riconosciamo che Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la libertà educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family Day e alle nostre iniziative», ha detto Gandolfini a margine del congresso, interpellato dai giornalisti. «Ed è per questo che alle prossime elezioni europee sosterremo i candidati di FdI perchè è il partito che ha graniticamente sostenuto le istanze del Family Day».

Facebook | Massimo Gandolfini

L'annuncio arriva anche a pochi giorni della due giorni organizzata a Verona, quella che ha di fatto spaccato l'esecutivo gialloverde sul tema della famiglia: il Congresso mondiale delle famiglie.

Facebook | Giorgia Meloni

