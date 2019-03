È ufficiale: il Congresso delle Famiglie non ha il patrocinio della presidenza del Consiglio

Giuseppe Conte interviene ancora sul caso del World Congress of Families, l'evento tanto discusso che riunirà il 29, 30 e 31 marzo a Verona le associazioni anti-abortiste, anti-femministe e anti-divorziste. E stavolta lo fa evitando qualsiasi incomprensione: il Congresso, promosso dall'associazione privata IOF (International Organization for the Family), non si potà fregiare del patrocinio della presidenza del Consiglio, cosa che era stata suggerita dalla presenza del logo di Palazzo Chigi sul sito dell'evento.

«È importante chiarire che alla mia attenzione e a quella dei miei uffici non è mai giunta alcuna richiesta di patrocinio da parte degli organizzatori dell’evento», ha scritto su Facebook il premier, «e che il patrocinio è stato concesso dal ministro per la Famiglia e la Disabilità, Lorenzo Fontana, di sua iniziativa, nell’ambito delle sue proprie prerogative, senza il mio personale coinvolgimento né quello collegiale del Governo».

«Ho comunicato al Ministro Fontana la opportunità che il riferimento alla Presidenza del Consiglio sia eliminato e gli ho rappresentato le ragioni di questa scelta», continua conte nel post. «Rimarrà il patrocinio con esclusivo riferimento al Ministero della Famiglia e ovviamente ciascun esponente del Governo sarà libero di partecipare all’evento, esprimendo le proprie convinzioni sui vari temi che saranno oggetto di discussione».

Come era già stato chiarito nei giorni precedenti da Jacopo Coghe, presidente di Generazione Famiglia e vicepresidente dell'iniziativa, il logo governativo era stato posto sulla loro pagina perché il ministero della Famiglia non ha portafoglio. «Per questo abbiamo usato il logo gerarchicamente superiore, - aveva detto - quello della presidenza del Consiglio».

A creare il giallo erano state voci provenienti dallo stesso ministero della Famiglia, che affermavano di non aver ricevuto nessuna revoca di patrocinio da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dopo le dichiarazioni di Conte, dunque, i due piani sembrano definitivamente separati.

