Gilet gialli: scontri a Parigi tra black bloc e polizia

A una settimana dagli scontri avvenuti sugli Champs-Elysees a Parigi, i gilet gialli sono tornati a sfilare nella capitale e in molte altre città per il XIX atto di protesta contro il Governo, che ha rafforzato le misure di sicurezza. Secondo il ministero dell'Interno, i manifestanti sono 8.300 in Francia, 3100 a Parigi: cifre contestate dagli organizzatori. La manifestazione è stata tranquilla, ma alla fine sono scoppiati dei tafferugli tra una sessantina di black bloc e le forze dell'ordine, che hanno risposto a un lancio di oggetti con i lacrimogeni.

Sulla decisione del nuovo capo della polizia Didier Lallement, nessun "giubbotto giallo" è stato permesso di marciare su e intorno agli Champs-Elysées o sulla Place de l'Etoile, tradizionale punto di incontro dall'inizio della mobilitazione. più di quattro mesi fa. Posizionato nelle prime ore del mattino, molti furgoni, blindati e cannoni ad acqua della polizia si erano svolti nel mezzo della famosa arteria parigina.