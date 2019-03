Reddito di cittadinanza, superate le 500mila domande

A due settimane esatte dalla entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza, sono oltre 500mila gli italiani che si sono rivolti agli sportelli dei Caf per presentare la domanda. A comunicarlo è la Consulta Nazionale dei centri di assistenza fiscale: il dato non è irrilevante se si pensa che le richieste pervenute al 19 marzo erano circa 192mila. Le domande non coincidono con la totalità delle richieste che verranno soddisfatte, ma è indicativo che quattordici giorni dopo la partenza già oltre la metà dei potenziali beneficiari ha già compilato e presentato la domanda.

Un dato interessante che emerge dai dati è che solo il 6,7% delle domande inoltrate appartiene agli under 30. Come anticipato su Open, per i giovani è abbastanza difficile accedere a questo sussidio. Il Decreto infatti prevede che i minori di 26 anni vengano considerati figli a carico e che quindi facciano riferimento al reddito dell’intera famiglia. Per i maggiori di 26 anni, per non essere figlio a carico c'è bisogno di avere un reddito superiore ai 2840 euro annui.

