A Catania spunta una scritta (con errore) inneggiante alla mafia a firma di tre ragazzini

Succede in provincia di Catania, a San Pietro Clarenza. Tre ragazzi, rispettivamente di 13, 14 e 15 anni - e quindi minorenni-, hanno imbrattato con bombolette spray il muro di un edificio comunale chiamato Caseggiato Mannino utilizzato come biblioteca e centro di ritrovo per persone della terza età. I tre hanno scritto una frase inneggiante alla mafia, con qualche errore grammaticale. Infatti la scritta riporta testualmente: «La mafia uccide hai traditori e pentiti». Vicino la frase è poi rappresentata una rivoltella che spara alcuni colpi.

A seguito dell'accaduto, è stata presentata una denuncia da un assessore del Comune ai carabinieri di Camporotondo Etneo, che ha consentito alle forze dell'ordine, grazie anche all'aiuto di videocamere per la sorveglianza, di individuare subito il trio di streetwriter. Dopo l'identificazione è partita una seconda denuncia alla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania.

