Vasto incendio a Genova, abitazioni evacuate e scuole chiuse - Le immagini 

Alimentato dalle fortissime raffiche di vento, nella notte un vasto incendio ha interessato le alture nella zona di Cogoleto, in Liguria, tra il noto borgo di Varazze e Arenzano. L'allarme è stato lanciato intorno alla mezzanotte del 25 marzo, quando sono arrivate le prime chiamate ai soccorsi.

Una cinquantina le persone rimaste sfollate e che hanno dovuto abbandonare la propria casa per allontanarsi dalle fiamme e dal fumo asfissiante. Secondo la vicesindaca Marina osta, due abitazioni sarebbero state completamente travolte dalle fiamme, ma nessuno risulta ferito né intossicato.

Il sindaco Mauro Cavelli ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 26 marzo. In giornata il governatore della Liguria Giovanni Toti si recherà sul posto con l’assessore regionale alla Protezione civile Giampedrone per fare il punto sulla situazione al Centro operativo comunale.

È stata chiusa - e poi riaperta parzialmente in direzione Genova - l’autostrada A10 nel tratto tra Arenzano e Varazze a causa delle fumo e delle fiamme che avanzavano verso la strada, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco che per l’intera nottata hanno lavorato per domare le fiamme e arginare i danni. Una decina le squadre impegnate sul posto, provenienti da Piacenza, Massa, Spezia e Genova e un canadair e un elicottero.

Foto @toricozza / Twitter

