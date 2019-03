Il giornalista di Sport Italia sul calcio femminile: «Vabbè ma parliamo di calcio?». E su Twitter scoppia il caso

Ci risiamo. Neanche una settimana fa - precisamente il 24 marzo - diventava famoso in rete l'episodio del cronista sportivo Sergio Vessicchio, che, sulla rete campana Canalecinque, aveva definito «uno schifo» la presenza di un arbitro donna su un campo di calcio. Il giorno dopo Vessicchio è stato sospeso dall'Ordine dei giornalisti.

Oggi diventa virale un altro episodio che riguarda l'amministratore delegato del canale televisivo Sport Italia, conduttore dell'omonimo programma tv, Michele Criscitiello. Durante la trasmissione, il conduttore introduce uno dei suoi ospiti, Roberto Scarpini, giornalista di Inter Channel. Scarpini esordisce complimentandosi con la squadra femminile nerazzurra che ha vinto il campionato di Serie B e che, di diritto, si è guadagnata il salto in A.

Criscitiello allora incalza Scarpini: «Vabbè, ma parliamo di calcio?», quasi a voler sminuire la cosa perché si tratta di calcio femminile. Il video rimbalza su Twitter, e viene ripreso da alcuni utenti che non hanno perso l'occasione per dire la loro: «Vergognati», «Scandaloso», si legge tra i commenti.

C'è da chiedersi, visto l'andazzo delle cronache, come sarà vissuto il mondiale di calcio femminile che si terrà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, trasmesso nella sua interezza da Sky Sport. Saranno 52 partite, di cui 37 in esclusiva solo per Sky. Le altre 15, saranno visibili anche su Rai Sport, secondo le prime indiscrezioni.

