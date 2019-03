Boeing 737 perde fumo durante l'atterraggio: attimi di panico sul volo Ryanair per Treviso

Sono ancora da accertare le cause che hanno portato alla fuoriuscita di fumo durante l'atterraggio. Potrebbe essere stata una perdita di olio nei pressi della turbina, quel che è certo è che il pilota del volo Ryanair ha chiesto l'immediata attivazione del piano di emergenza alla torre di controllo.

Alle 7:54 della mattina del 30 marzo, l'aereo partito da Napoli è riuscito ad effettuare comunque la manovra di atterraggio all'aeroporto trevigiano "Antonio Canova" senza troppe complicazioni.

Per i 170 passeggeri a bordo solo tanta paura: la procedura di sbarco è avvenuta in tranquillità e nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita. I vigili del fuoco, sopraggiunti prontamente intorno all'aeromobile, hanno constatato l'effettiva perdita di olio da una turbina: per questo motivo il velivolo è rimasto bloccato nello scalo veneto.

Ad ogni modo, l'amministrazione dell'aeroporto Canova fa sapere che non ci sono state ricadute in termini di puntualità e di operatività generale. La compagnia aerea ha messo a disposizione un'altro aereo per coprire la tratta Treviso-Napoli.

Sullo stesso tema