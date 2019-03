Verona, ventimila alla contro manifestazione - Le foto

Sono in tantissimi alla contro manifestazione per dire "no" al congresso delle famiglie. A Verona la tre giorni patrocinata dal ministro delle Famiglia, che vede la partecipazione di politici italiani come il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, del senatore Simone Pillon, nonché di Giorgia Meloni, ha diviso l'opinione pubblica italiana in queste settimane.

Un'immagine satirica di Simone Pillon

Tanti i relatori pro-famiglia e anti-aborto presenti al convegno, ma mentre nelle sale della Gran Guardia i partecipanti portano avanti la loro visione della famiglia naturale, fuori dalle mura del palazzo costruito di fronte all'Arena migliaia di persone sono scese in strada per gridare il loro dissenso.

Gli attacchi sono tra i più svariati. Ma a essere presi di mira sono non tanto i poco conosciuti relatori internazionali del congresso, ma i volti noti della politica italiana. «Il mio papà mi ha detto di chiedere a Matteo quale delle due famiglie stia difendendo oggi». Il vicepremier della Lega interverrà sabato 30 marzo al congresso nonostante le forte critiche ricevute sia dall'opposizione che dai suoi alleati di governo del Movimento 5 stelle.

È la satira a farla da padrona in questa manifestazione per sdrammatizzare le pesanti accuse che si sono alzate dal congresso contro le unioni civili e la 194: «I diritti sono come un raggio di sole, se mi abbronzo a te non rubo niente».

