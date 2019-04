Greta Thunberg smette di scioperare per il clima?

«Dopo aver parlato con così tanti leader, ho capito ora che hanno sotto controllo la crisi del clima». Sono in pochi ad aver preso sul serio le parole che Greta Thunberg ha scritto su Twitter. Un cambio radicale di rotta. L'annuncio della fine di una mobilitazione che ha coinvolto milioni di giovani. Una dichiarazione inaspettata, soprattutto dopo il successo avuto da Fridays for Future nelle ultime settimane.

La credibilità del Tweet è stata subito messa in discussione a causa del giorno in cui è stato scritto: 1 aprile. Quindi pesce d'aprile, o April Fools, come si legge nei commenti sotto la frase. Le origini di questa tradizione non sono note, eppure è diffusa in molti Paesi del mondo. Anche Greta ha voluto chiarire dopo qualche minuto la natura delle sue parole: «Stavo solo scherzando, ovviamente!»

