Omicidio Stefano Leo: confessa un ragazzo di 27 anni

Ha 27 anni e piccoli precedenti penali, l'uomo che ha ucciso Stefano Leo il 23 febbraio a Torino. Costituendosi, ha anche consegnato l'arma del delitto, un coltello da cucina buttato in una cassetta dell'elettricità in una zona di periferia. Il movente sembra però assente: pare che l'omicidio sia semplicemente stato un gesto di follia.

Il presunto assassino è un ragazzo italiano di origini marocchine. In un primo momento, sui social si era diffusa la notizia - corroborata da un presunto identikit - che l'assassino fosse un nordafricano. Contattati da Open, i Carabinieri avevano smentito che fosse stato fatto un identikit ed erano stati molto cauti sulle origini della persona che aveva colpito Stefano.

Il ragazzo che si è costituito soffriva di depressione ed era seguito dai servizi sociali. Pare che l'uomo si trovasse ai Murazzi per caso, mentre vagava in preda alla disperazione dopo essere stato lasciato dalla moglie e aver perso la possibilità di vedere i figli. Stefano sarebbe stato semplicemente la prima persona intercettata da un raptus omicida.

Stefano stava andando al lavoro in centro, nel negozio della K-way dove faceva il commesso. È stato ucciso il 23 febbraio ai Murazzi, un viale lungo il Po a ridosso del centro, in una giornata di sole. Proprio ieri, 31 marzo, il padre di Leo aveva organizzato una marcia in commemorazione del ragazzo, in cui i torinesi, tra cui la sindaca Chiara Appendino, hanno camminato con dei palloncini rossi per chiedere alle autorità di non smettere di indagare su questa morte misteriosa.

L'assassino si sarebbe per prima cosa recato in questura, dove avrebbe affermato «sono stato io a ucciderlo». La sua confessione sarebbe poi stata trasmessa al nucleo investigativo di Torino, incaricato delle indagini. Non è la prima volta che qualcuno si costituisce per l'omicidio di Stefano: la scorsa settimana una persona si era presentata ai Carabinieri, ma era stata ritenuta inattendibile dopo l'interrogatorio. Questa volta l'esibizione dell'arma del delitto ha segnato la svolta.

