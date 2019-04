Karina Bezhenar, la fidanzata di Fabio Rovazzi, è nel team di Forza Italia?

Chi lo segue su Instagram già la conosce. Karina Bezhenar, modella, è la fidanzata di Fabio Rovazzi, l'autore di hit come Andiamo a comandare o Faccio quello che voglio. Secondo Il Fatto Quotidiano ora avrebbe momentaneamente fermato la sua carriera davanti agli obiettivi dei fotografi per dedicarsi a qualcosa di diverso: ufficio legislativo di Forza Italia al Senato.

Non provate a cercarla sui social per vedere le sue foto. Su Instagram non si trova più il suo account pubblico. La ragazza, 22 anni, è di origine russa ed è fidanzata con il cantante dal 2016. I due non sono mai stati una coppia eccessivamente social. Qualche story insieme, ma niente di più.

Foto Ansa | Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar alla Mostra del Cinema di Venezia

I dettagli sui compiti che le sono stati affidati nell'ufficio legislativo del partito di Silvio Berlusconi non sono stati resi noti. Il vicepresidente Lucio Malan ha commentato: «Sì, so che c’è una stagista nuova, non so chi sia. Non mi risultano modelle purtroppo. E non so nemmeno chi sia Rovazzi». Altre voci, sotto anonimato, provano a dare qualche indizio in più su: «So che fa la stagista, mi dicono che stesse studiando alla Luiss. Ma non mettetela in croce».

