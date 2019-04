Fare il saluto romano nelle commemorazioni non è reato: «È manifestazione del pensiero»

Erano accusati di aver violato l'articolo 5 della Legge Scelba, più conosciuto come apologia di fascismo. Il braccio teso per fare il saluto romano e quel motto nazista gridato al cielo: Sieg Heil. Tutto mentre sventolavano lo stendardo dell'associazione combattenti 29esima divisione granatieri Waffen-SS. Per la giudice Maria Angela Vita, settima sezione penale del tribunale di Milano: «Il fatto non sussiste». Assolti.

I fatti risalgono al 24 aprile 2016, durante la manifestazione che ogni anno si svolge al Campo X del Cimitero Maggiore di Milano per ricordare i caduti della Repubblica sociale italiana. Liliane Tami, 27 anni, Alessandro Botrè, 30 anni e Alessio Polignano, 43 anni, secondo la giudice stavano soltanto esprimendo liberamente il proprio pensiero.

Il magistrato ha ritenuto ciò che è successo al cimitero «una cerimonia di carattere commemorativo e pacifico in cui i comportamenti, gesti ed emblemi di indiscutibilmente di stampo fascista e nazionalsocialista non appaiono tali da suggestionare concretamente le folle, attentando all'ordine democratico».

Alcuni "camerati" dell'associazione Lealtà e Azione e Casapound al Campo X del cimitero Maggiore di Milano

Secondo la giudice, quei gesti sono tutelati dall'articolo 21 della Costituzione italiana sulla libertà di espressione. «Le manifestazioni del pensiero dell'ideologia fascista, in sé e per sé non sono vietate, attesa la libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita, ma lo diventeranno allorquando assumano caratteri e connotati tali da porre in pericolo la tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi», scrive la giudice Maria Angela Vita nella sentenza.

Il motivo per cui il magistrato ritiene che non sia stato commesso nessun reato è che «la manifestazione di carattere fascista era rivolta ai defunti, in segno di omaggio ed umana pietà senza alcuna finalità di restaurazione fascista e nazionalsocialista».

