Sit-in dell'Anpi a Torre Maura. Lo striscione è ispirato a Simone

Una risposta del quartiere, ma non solo, per reagire a quanto è accaduto nei giorni scorsi a Torre Maura. E per allontanare l’assalto delle formazioni a vario titolo neofasciste di Forza Nuova e CasaPound che in questi giorni si sono rese protagoniste delle proteste per impedire l'arrivo di una sessantina di rom in un centro di accoglienza della zona.

«Non siamo i radical chic che dicono», urla al megafono Giuseppe De Marzo di Libera. «Hanno buttato a terra il pane. Mentre noi ci impegniamo a costruire alla Romanina, a Tor Bella Monaca, in tutte le periferie».

A cinquecento metri di distanza sta per cominciare un presidio di CasaPound. «La situazione qui è colpa di tante scelte sbagliate. Non solo di questa disastrosa amministrazione Raggi, ma anche di quelle precedenti. Alemanno ma anche Marino e Veltroni», dice Matteo Orfini del Pd. «Siamo qui perché il fascismo è illegale in questo paese».

Tra i presenti anche altri rappresentanti del Pd da Emanuele Fiano a Roberto Morassut, ma anche del Movimento 5 Stelle capitolino. Sono molte le bandiere rosse dello Cgil che sventolano. «A Torre Maura la Costituzione deve essere attuata pienamente: il diritto al lavoro, alla sanità e all'istruzione. È inammissibile che vengano autorizzate manifestazioni fasciste, non permetteremo questo disprezzo per la dignità umana», ha detto il presidente dell'Anpi di Roma Fabrizio De Santis.

«Il popolo italiano è democratico e antifascista. Simone (il quindicenne che durante le proteste anti-nomadi ha sfidato Casapound) è la punta dell'iceberg, il testimone del sentimento che c'è tra noi e bisogna ringraziarlo», ha aggiunto. La manifestazione è stata intitolata attingendo ad un frase in romanesco pronunciata proprio da Simone durante le proteste anti-nomadi: «Non me sta bene che no».