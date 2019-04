I Cinque Stelle si schierano dalla parte di Assange: «Amici britannici, il mondo vi guarda»

«Libertà per Assange», scrive Manlio Di Stefano su Twitter. Oltre ad essere deputato del Movimento Cinque Stelle, Di Stefano è anche sottosegretario agli Affari esteri e delegato italiano al Consiglio d'Europa. È il primo a schierarsi a favore di Julian Assange, ma con lui ci sono tanti altri colleghi di partito. La posizione di Di Stefano, infatti, è stata ripresa anche dal Blog delle Stelle, il canale ufficiale del Movimento, con un comunicato dal titolo: L’arresto di Assange è un attacco alle libertà individuali di ognuno di noi.

Il rapporto tra Cinque Stelle e WikiLeaks nasce nei primi anni del Movimento, quando Beppe Grillo organizzava i VaffaDay e la maschera di Guy Fawkes appariva in tutte le manifestazione dei Cinque Stelle. Tra il 2009 e il 2013, quando il M5s entra per la prima volta in Parlamento, c'era ancora una retorica molto forte sulla controinformazione, soprattutto quella fatta attraverso progetti come WikiLeaks. Una traccia di quei giorni è la V, rossa e maiuscola, che compare ancora nel simbolo del partito. La stessa di V per Vendetta, il fumetto di Alan Moore.

Julian Assange aveva corrisposto questo interesse più volte. Nel 2016, ad esempio, era intervenuto alla kermesse di Palermo degli attivisti ed esponenti del Movimento 5 Stelle per complimentarsi dei loro successi elettorali: «Avete fatto una grande impresa sbaragliando la stampa corrotta grazie alla guida di Beppe. Vedere quello che state facendo voi in Italia mi dà conforto».

Il commento sull'arresto e le critiche dei follower

Nel giorno dell'arresto di Assange sono tanti i pentastellati che condannano la scelta del governo dell'Ecuador e di quello britannico. Il tweet di Manlio Di Stefano è quello che ha fatto più discutere visto il ruolo istituzionale che ricopre. Oltre ad appellarsi agli «amici britannici», il sottosegretario commenta: «L’arresto di Assange, dopo 7 anni di ingiusta privazione di libertà, è una inquietante manifestazione di insofferenza verso chi promuove trasparenza e libertà come WikiLeaks».

I suoi follower si sono divisi. C'è chi ha fatto i complimenti al deputato per la presa di posizione: «Sei un grande. Bravo!!!» e chi invece si stupisce delle dichiarazioni, vista la carica istituzionale che ricopre: «Ma sei un sottosegretario di un Governo, ma come puoi rilasciare dichiarazioni di questa risma?».

Fra i commenti, qualcuno fa riferimento al fatto che, se davvero esiste l'interesse di difendere Assange, allora si può puntare su azioni più concrete: «Si passi dalle parole ai fatti, si prenda posizione e si offra diritto d'asilo ufficialmente». Nel suo tweet, per il momento, Di Stefano ha taggato il profilo ufficiale della Farnesina.

Le altre voci dei Cinque Stelle, dagli eurodeputati a Di Battista

Come Di Stefano, anche gli europarlamentari Laura Ferrara e Fabio Massimo Castaldo hanno commentato questa vicenda, schierandosi in favore di Assange: «Chiediamo alle istituzioni europee di opporsi fermamente all'estradizione di Assange verso gli Stati Uniti dove, in ragione dei reati contestatigli, rischierebbe una lunga pena detentiva. Grazie a lui e WikiLeaks i cittadini hanno scoperto le condotte illegali di organi istituzionali, istituti finanziari e potentissime lobby».

Alessandro Di Battista, che al momento non ha un ruolo istituzionale nei Cinque Stelle, ha commentato sul suo profilo Facebook: «C'è chi fa finta di difendere la libertà di stampa ma in realtà difende soltanto editori senza scrupoli e osceni finanziamenti pubblici. Volete sapere chi sono? Sono tutti coloro che non difenderanno un patriota dell'umanità come Assange». Poi l'appello all'esecutivo: «Il governo italiano ha il dovere di mettere in campo ogni iniziativa possibile a sostegno di Assange, della sua libertà e della libertà di WikiLeaks».

