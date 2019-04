Lampedusa porto aperto: sbarcano 90 migranti. Salvini: «Saranno espulsi»

In via teorica i porti italiani sarebbero chiusi. La linea ufficiale del Governo e del vicepremier Matteo Salvini è che alle imbarcazioni cariche di migranti e provenienti solitamente dal Nord Africa non è permesso approdare in un porto italiano.

La stessa regola è valsa per la nave Alan Kurdi, di proprietà dell'Ong Sea Eye, in mare da circa tre settimane, respinta sia dall'Italia, sia da Malta. Ma, per ragioni ancora poco chiare, una nave diretta all'isola di Lampedusa con a bordo circa 90 migranti, di nazionalità ignota, è riuscita nel suo obiettivo.

La nave si trovava già in acque italiane quando è stata intercettata dalla Guardia costiera e da una motovedetta della Guardia di Finanzia. I migranti sono stati fatti trasbordare sulle imbarcazioni delle forze dell'ordine, per poi essere trasferiti a Lampedusa.

Per il momento. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha fatto sapere via Twitter di voler «rispedire a casa» a breve tutte le persone a bordo dell'imbarcazione.

Non è ancora chiaro però se tra loro ci sono potenziali richiedenti asilo, né se si tratti di persone provenienti da Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi di rimpatrio.

