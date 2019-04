Inchiesta sulla sanità umbra, arrestati il segretario del Pd e l'assessore alla Salute

In manette sei dirigenti ospedalieri, il segretario di partito regionale e l'assessore alla salute. In Umbria la Guardia di Finanza ha cominciato un'operazione che ha scosso il sistema sanitario regionale. L'indagine, seguita dal procuratore Luigi De Ficchy, punta a verificare le presunte irregolarità che si sarebbero registrate in un concorso per delle assunzioni nelle aziende sanitarie umbre.

I reati ipotizzati, a vario titolo, sono quelli di abuso di ufficio, rivelazione del segreto d'ufficio, favoreggiamento e falso. La Guardia di Finanza ha arrestato Gianpiero Bocci, segretario del Pd regionale, e Luca Barberini, assessore alla sanità sempre in quota Pd. Al momento i due si trovano ai domiciliari. Prima degli arresti ci sono state diverse perquisizioni, che hanno coinvolto anche la presidente della regione Umbria Catiuscia Marini, che ha dichiarato: «Ho offerto la mia massima collaborazione personale e istituzionale»

