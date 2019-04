Luigi Di Maio fa rimuovere la foto di Berlusconi colto da malore: «Infelice e di cattivo gusto»

È dovuto intervenire il vicepremier Luigi Di Maio per arginare lo scivolone social del M5s. Sulla pagina Instagram del Movimento la foto di un malore avuto da Berlusconi nel 2006, corredata da una didascalia sui dati della produzione industriale. Forza Italia ha protestato, ritenendo il gesto offensivo.

La didascalia che accompagnava l'immagine era questa: «L'Istat ha pubblicato i dati relativi alla produzione industriale del nostro Paese registrando un +1,9% a gennaio e un +0,8% a febbraio 2019. Questa è una buona notizia per tutti gli italiani, tranne forse qualcuno».

«Ho appreso ora di un post pubblicato sulla pagina Instagram del M5s senza che io ne sapessi nulla», ha riferito in una nota Di Maio. «Un post che ritengo del tutto infelice e di cattivo gusto e che non rappresenta in alcun modo i valori e le sensibilità del M5s. Ho immediatamente chiesto di rimuoverlo. Ci sono tanti argomenti per criticare gli anni di governo di Berlusconi, ma sulla salute non è mai il caso di fare ironia»

«Questa vergognosa grafica è stata pubblicata sul profilo ufficiale del Movimento cinque stelle - ha commentato il deputato azzurro, Sestino Giacomoni - Lo stesso Movimento cinque stelle che 6 mesi fa, il 2 ottobre 2018, prevedeva una crescita del 2,0 per cento, parlava di boom economico e di anno bellissimo e che giusto oggi ha confermato nel Def di prevedere una crescita dello 0,2 per cento (se tutto va bene)».

Leggi anche