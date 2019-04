La moneta da 5 euro dedicata alla Vespa

Per celebrare la Vespa Piaggio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso una moneta in argento come non l'avete mai vista: da 5 euro. Le monete sono a tiratura limitata e si può scegliere tra tre colori: verde, rosso e bianco, come la bandiera italiana perché la Vespa è uno dei simboli del nostro Paese.

Sul dritto una ragazzo e una ragazza, seduti su un modello moderno con il Colosseo sullo sfondo. Sul rovescio un'elaborazione grafica della primissima versione del motorino - quella del 1946. La moneta è stata realizzata dall'artista Maria Carmela Colaneri e prodotta dalle Officine della Zecca di Roma.

Le monete sono di qualità UNC, o fior di conio, cioè senza alcun segno di circolazione. Sono acquistabili online ed esposte presso la Biblioteca del Dipartimento del Tesoro. La tiratura è limitata: la moneta verde conta 3 mila pezzi, mentre sia quella bianca che quella rossa 7 mila. Il set completo ha invece una tiratura di mille pezzi.

