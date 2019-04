Troppe domande sul reddito di cittadinanza. E il social media manager dell'Inps "blasta la gente"

Se nella barra di ricerca di Facebook digitate le lettere "i" ed "n" il primo risultato che appare è la pagina "Inps per la famiglia", una delle più cercate delle ultime ore. A farne le spese è stato il social media manager, sopravvissuto con difficoltà a un profluivio di domande, commenti e suggerimenti - spesso sbagliati - sul reddito di cittadinanza. La pazienza, però, a un certo punto si è esaurita. E il risultato è stato divertentissimo.

Il social media manger ha cominciato a "blastare la gente", come si dice in questi casi. Un esempio? A un utente che gli chiedeva insistentemente come poter ottenere il pin per accedere al reddito, il moderatore risponde: «Basta chiederlo a Poste o a Inps. Oppure è troppo impegnata a farsi i selfie con le orecchie da coniglio?». Ecco i commenti più divertenti:

L'indice di gradimento per il social media manager è salito a mano a mano che aumentavano i suoi commenti: «Sto disdicendo Netflix perché tutto questo è splendido»; «Ragazzi, occhio, che Zoro vi dedica una puntata di Propaganda Live». E ancora «Popcorn per tutti», «Questa pagina è più avvincente del Codice da Vinci».

Leggi anche: