Zanardi campione di ironia: così zittisce chi lo prende in giro in rete

Alex Zanardi non è un tipo che si lascia buttar giù facilmente. Se non ha perso la sua tenacia dopo l'incidente del 2001, nel quale ha perso entrambe le gambe, di certo non sarà un meme qualsiasi a scalfire la sua positività.

Con un post su Twitter pubblicato nella giornata del 19 aprile, l'ex pilota di Formula 1 ha ripreso ironicamente un collage dello scorso anno che prendeva di mira la sua disabilità.

«Ve la ricordate quella di "Zanardi al mare?". Ecco, questa è l'immagine giusta!», ha scritto l'atleta, allegando una foto che ritrae la sua prospettiva verso la riva.

Il meme del 2018 riprendeva le tipiche pose delle persone in spiaggia, che durante il periodo estivo si fotografano le gambe su sdraio e lettini invadendo il web e i social network con le immagini dei loro momenti di vacanza.

Lo scorso anno molti utenti di Twitter e Facebook avevano ritenuto il meme di cattivo gusto (oltre a Zanardi, faceva ironia anche sulla cecità di Andrea Bocelli). Ma il campione paralimpico (4 volte medaglia d'oro nel paraciclismo), anche in questo caso, non ha perso tempo a piangersi addosso.

