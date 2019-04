Report: «Ecco le immagini di Arata Jr che porta Steve Bannon da Salvini»

La provocazione di Report è forte: Steve Bannon - l'ex capo stratega di Donald Trump - avrebbe agito da notaio nella formazione del Governo giallo-verde.

A dirlo è Mischaël Modrikamen, leader del Partito Popolare belga e direttore di The Movement, la rete internazionale sovranista fondata da Steve Bannon che punta a vincere una maggioranza di seggi nell'europarlamento nelle prossime elezioni di maggio come primo passo nella sua missione per smantellare l'Unione europea.

Ma nel servizio di Report c'è dell'altro. Delle immagini prese dal documentario di Alison Klayman The Brink - Sull'orlo dell'abbisso, ritraggono un incontro avvenuto a Roma tra Bannon e Matteo Salvini. Al suo fianco un ragazzo con i capelli biondi, non identificato.

Si tratta di Federico Arata, figlio di Paolo Arata, il professore esperto di Politiche energetiche vicino ad Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione. A presentare Salvini a Bannon, in quella occasione, sarebbe stato proprio suo figlio, Federico, da poco assunto a Palazzo Chigi.