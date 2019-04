Prepartita a San Siro: i tifosi laziali cantano cori razzisti

Saranno circa 4.000 i tifosi biancoazzurri a San Siro stasera per la partita Milan-Lazio. Prima ancora dell'apertura delle porte, i tifosi laziali hanno cantato: «Questa banana è per Bakayokò», in un coro razzista contro il giocatore del Milan Tiemoué Bakayoko.

Questa mattina a Milano, in corso Buenos Aires, all'altezza di piazzale Loreto, è comparso uno striscione: «Onore a Benito Mussolini». Le forze dell'ordine sorvegliano da vicino questa partita, soprattutto in seguito a quanto avvenuto il 13 aprile, quando Bakayoko, dopo aver scambiato la maglietta con il difensore laziale Acerbi, l'aveva esibita come un trofeo sotto la curva del Milan.

