Bruciata a Milano la corona in memoria del partigiano Carlo Ciocca. Ma l'Anpi rimedia subito

A Milano nel quartiere Stadera, e precisamente in via Palmieri, la corona di fiori posta accanto alla lapide di Carlo Ciocca -uno dei molti partigiani che hanno contribuito alla Liberazione - è stata incendiata. Nessun danno ingente, eccezion fatta per il muro sottostante la corona e la lapide. Secondo le forze dell'ordine, ad appiccare il fuoco sarebbe stato un solo soggetto, con un accendino.

Ad assistere al fattaccio, due testimoni che si sono poi affrettati a spegnere l'incendio. Ma già in mattinata l'Anpi è riuscita a ripristinare tutto. Ha organizzato una cerimonia e ha deposto una nuova corona con la scritta: «Tranquillo Carlo, ci pensiamo noi». Nella stessa via, tra l'altro, ospitata in uno stabile di proprietà dell'Aler - l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale -, si trova una delle sedi di Forza Nuova Dettaglio non da poco visto che, in passato, la strada è stata teatro di tensioni.

Leggi anche: