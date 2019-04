La lista nera dei vip che non danno le mance. Ci sono anche Fedez e Chiara Ferragni

I rider milanesi hanno festeggiato il 25 aprile a modo loro. Su una pagina Facebook chiamata Deliverance Milano, di cui non si conoscono i gestori, dei sedicenti rider hanno pubblicato una lista nera in cui fanno i nomi di celebrità, principalmente nomi dello sport e dello spettacolo (inclusi gli influencer) che si sarebbero distinti per la loro taccagneria. Tra questi ci sono anche la coppia più amata dai social, Fedez e la sua compagna Chiara Ferragni.

Ma anche Leonardo Bonucci, Paolo Cannavaro, Gonzalo Higuain, Fabio Rovazzi, Noyz Narcos e Marracash. Persino Platinette è finita nella blacklist degli avari che, nonostante la grande ricchezza personale, non amano - secondo l'accusa lanciata sui social - elargire mance a chi li serve e riverisce, ad ogni ora del giorno, come sottolineano gli autori del post.

Si tratta non soltanto di un attaco ad personam ad alcune facce note ma una provocazione tesa a sottolineare le difficili condizioni professionali a cui vanno incontro i lavoratori precari che «sono in strada sotto la pioggia battente o sotto il sole cocente, senza assicurazione». Da quì la richiesta di maggiori tutele e di non dover essere tassati sulle mance che ricevono. Quando le ricevono.

Ritmi di lavoro sostenuti che li portano a conoscere i loro clienti nell'intimità della loro casa e della loro vita privata. Una fonte di ricchezza, non soltanto in termini di vendite, ma anche di raccolta di informazioni. Di dati sulle abitudini e i gusti dei loro clienti. È quì che la polemica assume dei toni sinistri. Gli autori vogliono maggiori tutele - un salario minimo, diritti sindacali, reddito incondizionato e previdenza sociale adeguata - e per ottenerle sono disposti ad usare le armi di cui dispongono.

«Ricordatevi sempre una cosa clienti: entriamo nelle vostre case, vi portiamo il cibo e qualsiasi altra cosa vogliate, praticamente a tutte le ore del giorno, siamo in strada sotto la pioggia battente o sotto il sole cocente, senza assicurazione. Sappiamo tutto di voi. Sappiamo cosa mangiate, dove abitate che abitudini avete».

Leggi anche