Un altro incendio in una discarica a Roma

A bruciare questa volta è la discarica abusiva di via Collatina vecchia, a Roma Est, nei pressi della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti. Il vasto incendio è divampato dopo le 23 e rapidamente tutta l'area è stata avvolta da fiamme e colonne di fumo, accompagnate da un forte odore acre.

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore durante la notte per spegnere il rogo nella discarica abusiva di grandi dimensioni, già sequestrata in parte nei mesi scorsi. Stando a quanto riferito, ad aver preso fuoco sono stati materiali di risulta presenti nella discarica abusiva.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio ma la discarica, vicino al campo rom di via Salviati, non è nuova a episodi di questo genere connessi a un presunto business dei rifiuti e conseguenti roghi tossici.

I vigili del fuoco hanno fatto sapere di aver domato le fiamme solo alle 8.30 di questa mattina, dopo una lunga notte di bonifica dell'area:

Diverse immagini condivise sui social network testimoniano la vastità del rogo.

