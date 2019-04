Beppe Grillo parteciperà al convegno dei terrapiattisti: «Cervelli che non scappano davanti a nulla»

«I terrapiattisti sono cervelli che non fuggono». Forse provocatorio, forse ironico, forse deciso. Beppe Grillo ha annunciato con un post sul suo profilo Facebook che parteciperà a Terra piatta: tutta la verità, il convegno che si terrà a Palermo domenica 12 maggio. Se mai doveste incontrare qualcuno dei relatori per strade o a cena, noi di Open abbiamo scritto una guida per rispondere punto su punto alle loro tesi.

Programma e intenzioni dei relatori sono diventati virali nelle ultime settimane. Scopo dell'evento è soprattutto quello di dimostrare che la forma della Terra non è quella di un geoide, ma piuttosto quella di un disco, con ai margini una barriera di ghiaccio alta centinaia di metri.

Le parole del fondatore del Movimento 5 Stelle

Difficile pensare che Beppe Grillo si stia convincendo che la Terra è piatta. Il motivo della sua adesione sembra essere un altro: «Ho deciso di partecipare, a maggio, al primo congresso dei terrapiattisti italiani. Voglio stare in mezzo a un po’ di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna legge della fisica é definitiva».

Durante il convegno cinque esperti si alterneranno per affrontare diversi temi. Si parte ovviamente dalla forma del nostro Pianeta, ma il programma si allarga verso varie derive complottiste. Dalle "bugie" sulla conquista della Luna, a Tartaria (dimenticato impero dei giganti), fino agli esperimenti pratici sulla differenza di pressione tra atmosfera e spazio siderale.

