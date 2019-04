Estrema destra, cariche e tafferugli al corteo milanese per Ramelli: due feriti

Tensioni al corteo di estrema destra organizzato a Milano per ricordare Sergio Ramelli e non autorizzato dalla Prefettura. La polizia ha caricato due volte i manifestanti per interrompere la marcia e per bloccare un gruppo di neofascisti che si sarebbe staccato dal corteo per raggiungere quello antifascista "Mai più fascismo".

Non sono mancati tafferugli tra manifestanti e forze dell'ordine: due persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Circa mille persone hanno preso parte al presidio. Alcuni accusano le forze dell'ordine «di essere stati manganellati». Sull'accaduto è al lavoro la Digos per ricostruire la dinamica.

Il "29 aprile nero" di Milano aveva già causato molte polemiche per i divieti imposti dalla Prefettura e criticati aspramente da qualche parlamentare. I militanti di estrema destra volevano ricordare con una marcia Sergio Ramelli, militante 18enne di estrema destra che fu ferito a morte da due studenti di medicina attivisti di Avanguardia Operaia. Era il 13 marzo 1975.

«Non si dovrebbe mai vietare un corteo - ha commentato Ignazio La Russa, attaccando le disposizioni del prefetto che ha autorizzato solo un presidio e non il corteo - Non se si è svolto per anni senza incidenti. La mano tesa è un modo di commemorare dei morti non è apologia, e per chi lo fa c'è la magistratura, che infatti archivia perché non è reato».

Ci sono stati attimi di panico e grande tensione durante il presidio quando un esponente di un gruppo skinhead ha perso conoscenza e si è accasciato a terra. Altri manifestanti gli hanno fatto un massaggio cardiaco e l'uomo ha ripreso conoscenza. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un normale malore o se lo svenimento è stato una conseguenza dei tafferugli scoppiati con le forze dell'ordine.

Contemporaneamente, Anpi e Memoria antifascista hanno organizzato un presidio antifascista in piazzale Dateo e poi un breve corteo fino alla targa di Gaetano Amoroso. L'uomo venne accoltellato da estremisti di destra il 27 aprile 1976 e morì poi il 30 aprile successivo. Una corona è stata posta in via Uberti dove avvenne l'aggressione. «Noi abbiamo sempre condannato l'omicidio Ramelli e quello di Pedenovi. Ma bisogna applicare le leggi Scelba e Mancino e sciogliere le formazioni neofasciste», ha detto il presidente provinciale dell'Anpi, Roberto Cenati.

