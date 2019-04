Mentre le indagini proseguono e il cerchio si stringe intorno ai tre ladri che, insieme al 16enne rimasto ferito, avevano fatto irruzione in un'abitazione venerdì 26 aprile, Andrea Pulone, il proprietario dell'abitazione di Monterotondo, è stato iscritto nel registro degli indagati. Il reato contestato è quello di eccesso colposo di legittima difesa.

Per Francesco Menditto, il procuratore capo di Tivoli, «siamo in presenza di un atto dovuto e compiuto a tutela dell'indagato. La nostra attività punta anche ad individuare gli altri autori del tentato furto. Pochi minuti fa ho avuto notizia che il giovane ferito è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto e questa è senza dubbio una buona notizia».

La nuova legge non si può applicare

Il procuratore ha anche detto che in questo caso non si può applicare la nuova legge sulla legittima difesa, visto che il testo non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. «Ad ogni modo - aggiunge Menditto - l’eccesso di legittima difesa rimane contestabile, anche se adesso la nuova legge prende in considerazione lo stato d’animo di chi si difende».

Cos'è successo il 26 aprile?

Andrea Pulone è molto conosciuto a Monterotondo, paese poco lontano da Roma: insieme alla madre è candidato nella lista civica Voglio vivere così che sostiene il Pd alle prossime elezioni comunali. Venerdì 26 aprile, dopo una giornata al mare, è rientrato a casa con la fidanzata.

Dopo la doccia ha sentito dei rumori provenire dal soggiorno ed è corso a prendere la pistola sportiva in cassaforte. Quando ha aperto la porta del soggiorno si è trovato davanti i ladri armati di spranga: «Ero spaventato, ho sparato per farli scappare, per dissuaderli, non mi sono accorto di averne ferito uno», ha detto Pulone.

I quattro ladri sono fuggiti a bordo di un'auto a noleggio. Uno di loro, un 16enne di origini albanesi, è rimasto ferito e il resto della banda l'ha abbandonato davanti al pronto soccorso. Adesso è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, ma ha lasciato il reparto di terapia intensiva e non è in pericolo di vita.

