CasaPound: «I due accusati? Li abbiamo espulsi subito perché siamo un partito etico»

«Nun me sta bene che no». Mauro Antonini è il coordinatore della regione Lazio di CasaPound. Nelle scorse settimane il suo volto era diventato famoso per il dialogo con Simone, il ragazzo di Torre Maura che aveva contestato il partito di estrema destra davanti alle telecamere.

Open lo ha intervistato per il caso di stupro che vede indagati Francesco Chiricozzi e Marco Licci, due esponenti di CasaPound che secondo le accuse avrebbero violentato una donna di 36 anni.

Chiricozzi è anche consigliere comunale di Vallerano, cittadina di 2500 abitanti dove il partito di estrema destra ha ottenuto il 20% dei voti nelle ultime elezioni comunali.

Gianluca Iannone, presidente di CasaPound, ha dichiarato: «In attesa che la giustizia accerti la verità dei fatti, Abbiamo deciso di espellere in via cautelativa i due militanti del movimento arrestati, vista la gravità delle accuse contestate».

Chiricozzi era già indagato per un presunto pestaggio a cui avrebbe partecipato insieme a Jacopo Polidori, un altro consigliere comunale di Vallerano sempre di Casapound.

Spesso CasaPound ha condannato gli stupri quando sono commessi dai migranti. Qual è la vostra posizione sul caso di Viterbo?

«Noi siamo per condannare chiunque possa fare, o anche solo pensare di fare, una violenza su una donna, su un debole, su un indifeso o su una persona in condizioni di fragilità. Essere tacciati di stupro o di violenza è sempre un'infamia pesantissima che nessuno può far altro di condannare».

Cosa avete deciso di fare con i ragazzi accusato di stupro?

«Sono stati espulsi tutti e due i ragazzi che hanno questa accusa. È un provvedimento che ogni partito serio dovrebbe prendere. Il nostro è un partito sia serio che etico. Per non sapere né leggere né scrivere li abbiamo subito espulsi dal movimento. Quello che è consigliere naturalmente non farà più il consigliere, tantomeno lo farà per CasaPound».

C'erano mai state avvisaglie che questi soggetti fossero pericolosi?

«No, naturalmente non immaginavamo nulla».

Cambierete qualcosa nei vostri slogan?

«No, il nostro pensiero politico rimane ancora quello che diciamo sempre».

In copertina: Foto Ansa | Mauro Antonini durante un comizio di CasaPound a Roma nel marzo 2018

