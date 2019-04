Stupro di Viterbo, il gip: «Scene raccapriccianti». Il procuratore: «Ci sono i filmati»

«Scene raccapriccianti» Così il gip di Viterbo Rita Cialoni descrive nell'ordinanza di custodia cautelare i video che hanno incastrato Francesco Chiricozzi e Riccardo Lecci, i due militanti di Casapound arrestati per lo strupro di una 36enne. I due, dice ancora il giudice, hanno commesso «reiterati abusi» sulla donna, agendo in modo «beffardo e sprezzante». Sono diversi gli spezzoni di video ripresi con i cellulari, uno dei quali dura circa 7 minuti, e iniziano con la ragazza che è già a terra.

«Gli elementi di prova riteniamo siano solidi». Così il procuratore capo di Viterbo Paolo Auriemma ha detto a proposito dello stupro di una donna di Vallerano per il quale sono stati arrestati due esponenti di Casa Pound. Il Procuratore ha parlato di «aggressività» verso la vittima visto che si contestano anche «le lesioni oltre che la violenza sessuale».

Tra le prove anche i filmati fatti dai due arrestati con i telefonini che la procura ha acquisito e che «ci hanno dato elementi di prova sufficienti». Per quanto riguarda le indagini, il procuratore ha sottolineato la «rapidità coniugata all'essenzialità» che ha portato agli arresti, oltre al rispetto della vittima.

«Non entriamo nel merito dei filmati - ha aggiunto Auriemma -. Se quei filmati ci hanno dato elementi di prova sufficienti questo significa che le attività di indagine finora sono state svolte bene».

I legali degli accusati, ai microfoni di Rainews, hanno cercato di minimizzare quanto accaduto, facendo riferimento alla giovane età dei due esponenti di CasaPound: «Essendo due ragazzi di 19 anni, sono molto provati e sotto choc. Sono stati travolti da questa situazione»

In mattinata Chiricozzi e Licci sono stati trasferiti dal carcere di Mammagialla al tribunale di Viterbo per gli interrogatori di garanzia che verranno effettuati dal gip Rita Cialone, he ha emesso nei loro confronti l'ordinanza di custodia cautelare con le accuse di violenza di gruppo e lesioni aggravate.