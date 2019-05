Eurospin, Auchan, Carrefour, Penny Market. Sono i nomi di alcuni dei supermercati più frequentati d'Italia. E oggi, in occasione della festa del lavoro e dei lavoratori, sono anche le parole più cercate su Google.

Sarà perché è una giornata perfetta per i picknick al parco da organizzare all'ultimo, o perché di lavoratori in ufficio che contano sullo spuntino veloce ce ne sono in abbondanza anche oggi. In ogni caso, i Google Trends parlano chiaro: l'ansia di non trovare nessun supermercato aperto durante il festivo è nei primi pensieri degli italiani.

Fonte: Google Trends

Un test eloquente in vista del possibile provvedimento sulle chiusure domenicali? La proposta di ridurre le aperture nei festivi divide lavoratori e commercianti. Sembra invece che i clienti abbiano le idee chiare e che non siano pronti a rinunciare alle ormai comode abitudini del 7 su 7.

Che si tratti di un tema caldo, lo dimostrano le manifestazioni di questi giorni: il 30 aprile, a Palermo, i supermercati sono rimasti chiusi in segno di solidarietà con i lavoratori del punto vendita Simply, che ha annunciato 42 licenziamenti tra i dipendenti della Sma a causa delle perdite registrate dall'azienda. Un cartello all'ingresso di ogni supermercato palermitano, però, rassicura tutti: oggi saranno aperti.

