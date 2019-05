Torino, scontri tra polizia e no-tav al corteo per il 1 maggio

Tensioni al corteo del Primo Maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. C'è stato qualche spintone,e il movimento No Tav ha gridato «vergogna, fuori la Digos dal corteo». Un manifestante sarebbe rimasto ferito negli scontri.

La partecipazione dei No-Tav al corteo aveva già sollevato diverse polemiche: «Se vengono pacificamente non abbiamo nulla da dire. Non ci sarà spazio invece per i violenti né per chi si vuol fare le campagne elettorali. Alla fine il rischio è che si parli di cose sciagurate di cui faremmo a meno», aveva detto il segretario della Cisl di Torino, Domenico Lo Bianco.

Stessa linea del Partito Democratico, favorevole alla realizzazione della Tav: «È deprimente che ogni anno si cerchi di usare questa piazza per polemiche aggressive, che non c’entrano nulla» - ha dichiarato Paolo Furia, segretario regionale del Pd.

I No-Tav, che si trovano in coda al corteo, hanno rivendicato il loro diritto a partecipare: «Vogliamo arrivare anche noi fino in fondo, in piazza San Carlo - per portare alla città le nostre idee di un movimento che è molto piu moderno di quanto lo vogliano far passare», ha detto uno speaker No Tav durante la manifestazione.