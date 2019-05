LA CRONACA Spari tra la folla a Napoli, colpita anche una bambina 18:27 Aggiornato 03/05/2019 18:47

Ancora spari in strada a Napoli. Questa volta in piazza Nazionale, dove un uomo in sella a uno scooter ha aperto il fuoco, si è fermato e ha sparato quattro volte ad altezza d'uomo, ferendo tre persone, tra cui una bambina. Un uomo sarebbe rimasto ferito e sarebbe ora ricoverato in gravissime condizioni al Cardarelli: si tratterebbe di un pregiudicato di 32 anni. Gli altri due feriti sono una donna e una bambina, nonna e nipote: la bambina - tre anni - è rimasta ferita di striscio ed è ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono. La nonna ha 50 anni ed è stata colpita a un gluteo. Non è passato nemmeno un mese dall'ultimo agguato in pieno giorno, avvenuto nel Rione Ponticelli. Il 9 aprile un uomo ha aperto il fuoco vicino a una scuola: il bilancio fu di un morto e un ferito, padre e figlio. La vittima, Luigi Mignano, 57 anni, era considerata vicina al clan Rinaldi egemone della zona. Il figlio, Pasquale, 32 anni, era rimasto ferito alle gambe e fu ricoverato all'ospedale del Mare.

