L'ad della Rai difende Fazio: «Grande talento». Ma Salvini lo stronca: «Preferisco Peppa Pig»

«Con Fazio stiamo valutando. Tra due mesi presenteremo i palinsesti autunnali, ci sono diverse ipotesi in campo». Così Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, ha risposto sul futuro del presentatore Fabio Fazio al festival della tv e dei nuovi media a Dogliani. «Considero Fazio uno dei talenti televisivi in forza alla Rai e nel panorama televisivo italiano», ha continuato Salini.

Dichiarazioni a cui ha subito risposto il leader del Carroccio: «Non c’è niente da valutare, c’è semplicemente da tagliare uno stipendio milionario e vergognoso pagato dagli Italiani».

Proprio oggi Salvini è tornato ad attaccare il giornalista della Rai: «La mia parola vale più dei sondaggi» ha detto il ministro dell'Interno commentando le previsioni sulla tenuta del Governo, «preferisco guardare Peppa Pig, anziché Fazio e la Gruber», ha sottolineato Salvini commentando i titoli dei giornali degli ultimi giorni su una spaccatura tra Lega e M5S.

Anche ieri, durante il suo comizio sul palco di Reggio Emilia, Salvini non aveva risparmiato critiche al conduttore televisivo e al suo alto stipendio: «Ci sono due categorie in Italia, i giudici e i Fabio Fazio, che non pagano gli eventuali errori che commettono […]. Mi perdonerete se domenica sera mi aveva invitato ma non sarò ospite suo, perché tanto è tempo perso…».

Il botta e risposta con il conduttore va avanti già da qualche settimana, tanto che in un'intervista a La Verità il vicepremier aveva detto di trovare «immorale che ci siano stipendi pagati da un'azienda pubblica che arrivano a milioni di euro. L'offerta è sempre valida. Se annuncia la disponibilità a ridursi il compenso, corro in ginocchio».

Sullo stesso tema