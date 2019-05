Roma, arriva una famiglia rom e CasaPound protesta ancora. Il padre: «Ci hanno minacciati»

CasaPound torna a Casal Bruciato, periferia di Roma, per protestare contro l'arrivo di una famiglia rom. Lo aveva già fatto all'inizio di aprile e quella famiglia - spaventata - aveva deciso di lasciare l'alloggio.

A distanza di un mese, le stesse scene: circa 40 abitanti, insieme ai militanti del partito di estrema destra, sono scesi in strada in via Sebastiano Satta, dove una famiglia composta da 14 persone - padre, madre e 12 figli - ha ottenuto un alloggio popolare.

Il padre, un bosniaco di 40 anni, ha raccontato di aver subito delle minacce: «Tanto vi tiriamo una bomba», gli avrebbero detto. «Ora - dice l'uomo - non possiamo uscire di casa e abbiamo paura».

Per CasaPound è la terza manifestazione in periferia contro i rom, dopo Torre Maura - dove gli esponenti di CasaPound furono fronteggiati da Simone - e la prima azione a Casal Bruciato: «È stato assegnato un alloggio popolare che si è liberato da due settimane a un nucleo familiare di 14 nomadi provenienti dal campo de La Barbuta - dice un esponente di Casapound - Gli abitanti non li vogliono, hanno paura».

Il pomeriggio del 7 maggio i militanti del partito si ritroveranno per un sit-in di protesta. Negli ultimi mesi le ripetute azioni di CasaPound in periferia hanno insospettito i militari della Guardia di Finanza, tanto che è stata aperta un'inchiesta per capire se il partito abbia una talpa nell'ufficio assegnazione alloggi del Comune di Roma.

Secondo il Corriere della Sera, la talpa - una donna - potrebbe aver fornito nomi, cognomi e nazionalità degli assegnatari degli alloggi, consentendo così al partito di arrivare sul posto prima o in concomitanza con l'arrivo delle famiglie.