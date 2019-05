«Sono stufo degli insulti. Le parole hanno un peso, ricevo buste con i proiettili per quello che faccio. Destra, sinistra: respirate, riflettete e tornate persone civili. Un conto è il confronto politico, un conto è il tiro al bersaglio. Smettetela di insultare e minacciare il prossimo». Queste parole sono state pronunciate domenica 5 maggio da Matteo Salvini. In realtà lo stesso ministro dell'Interno, il suo spin doctor Luca Morisi e i colleghi di partito non sono proprio degli agnellini dell'agone politico. E anche sui social, sono tantissime le persone che il leader della Lega ha preso di mira.

Spesso si è parlato di persone "bullizzate" da Salvini. Le più recenti sono Luca Casarini "il pluripregiudicato"; la nave Mare Jonio, "un centro sociale galleggiante"; il vincitore di Sanremo "Mahmood...mah..." e persino il giovane Rami che chiedeva la cittadinanza: «Si faccia eleggere parlamentare e cambi la legge».

Abbiamo recuperato la lista che il giornalista Federico Mello ha affidato ai social il 29 gennaio scorso e ripresa da Diego Bianchi in Propaganda Live. «Ho voluto fare una ricerca per capire quante sono le persone a vario titolo attaccate, prese di mira o insultate da Matteo Salvini da quando è ministro. Escludendo le categorie generiche (i "rosiconi", i "radical-chic", i "professoroni", le Ong) ho stilato la seguente lista, sicuramente incompleta ma nella quale non mancano le sorprese». Ecco l'elenco:

1. Gad Lerner;

2. Roberto Saviano;

3. Laura Boldrini;

4. Gino Strada;

5. Padre Zanotelli;

6. Don Paolo Tofani parroco di Pistoia:

7. Matteo Renzi;

8. Maria Elena Boschi;

9. Aboubakar Soumahoro;

10. Eugenio Scalfari;

11. Elsa Fornero;

12. Alan Friedman;

13. J-Ax;

14. Emmanuel Macron;

15. Luigi De Magistris;

16. Enrico Rossi;

17. Il settimanale Left;

18. Leoluca Orlando;

19. Maurizio Martina;

20. Claudio Baglioni;

21. Massimo Cacciari;

22. Famiglia Cristiana;

23. Luciano Canfora;

24. Mario Monti;

25. Heater Parisi;

26. Susanna Camusso;

27. Francesca Re David;

28. Il prof. Alex Corlazzoli;

29. Fabio Fazio;

30. Morgan; Carlo Lucarelli;

31. L’Associazione Nazionale Partigiani;

32. LaCgil;

33. L’Arci; Piero Sansonetti;

34. Valentina Nappi;

35. Giuseppe Genna;

36. Marco Minniti;

37. Pamela Anderson;

38. Gonzalo Higuain;

39. Frankie Energy;

40. I Pearl Jam;

41. Beppe Sala;

42. Jean-Claude Juncker;

43. Tito Boeri;

44. Armando Spataro;

45. Mario Draghi;

46. monsignor Galantino;

47. L’Unicef;

48. Mimmo Lucano;

49. Virginia Raggi;

50. Roberto Fico;

51. Mario Balotelli;

52. Gemitaiz;

53. Asia Argento;

54. Fiorella Mannoia;

55. Nina Zilli;

56. Ghali;

57. Oliviero Toscani;

58. Chef Rubio;

59. Michele Riondino;

60. Don Biancalani;

61. Il sindaco di Latina Damiano Coletta;

62. Pif;

63. Il rapper francese Nick Conrad;

64. l’Associazione Nazionale Magistrati;

65. Il ministro del Lussemburgo Jean Asselborn;

66. Spike Lee;

67. Ugo De Siervo;

68. Pierre Moscovici;

69. Gianluigi Donnarumma;

70. Giovanni Malagò;

71. Salmo;

72. Michela Murgia;

73. La preside della scuola elementare Anita Garibaldi di Terni;

74. La Cina;

75. Avvenire;

76. Hezbollah;

77. Il vescovo di Caltagirone; ,

78. Il ministro francese Nathalie Loiseau;

79. Marco Damilano;

80. Vauro;

81. Yanis Varoufakis;

82. Repubblica;

83. Giampiero Mughini;

84. Il sindaco di Barcellona Ada Colau;

85. Martin Schulz;

86. Federico Fubini;

87. Reinhold Messner;

88. Lello Arena;

89. Valeria Fedeli;

90. Udo Gumpel;

91. Il Roma Pride;

92. Emma Bonino;

93. Fabrizio Corona;

94. la Coca-Cola.

Probabilmente qualche nome è sfuggito all'elenco. Resta il fatto che i toni del ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati spesso duri nei confronti di singole persone e di intere categorie. Lo stesso Mello, dopo aver compilato la lista, scrive: «Le parole "bullo" e "prepotente" sono le uniche due che mi vengono in mente». L'auspicio è che, dopo aver provato cosa significa trovarsi al centro di attacchi e critiche espresse con toni accesi, questo lungo elenco si fermi qui e non arrivi a superare il numero 100.