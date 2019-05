Noemi sempre grave, si attendono i risultati delle nuove analisi e della Tac

Continuano a rimanere critiche le condizioni di Noemi, la bambina di 4 anni coinvolta in una sparatoria a Napoli lo scorso 3 aprile. I medici attendono i risultati delle analisi effettuate questa mattina e della nuova a Tac eseguita per la piccola Noemi. «Sono analisi già previste, dopo il quarto giorno di ricovero - hanno detto all'ANSA fonti sanitarie - la prognosi resta comunque riservata».

A preoccupare i medici è in particolare la funzionalità del polmone sinistro, danneggiato dal proiettile, di tipo blindato, che lo ha attraversato. Il bollettino sanitario previsto alle 11 verrà diffuso successivamente. Come spiegato nei giorni precedenti dai dottori che l'hanno in cura, la pallottola avrebbe sfiorato l'aorta, e portato con sè alcuni tessuti. Uno dei chirurghi che l'hanno operata, Giovanni Gaglione, ha spiegato come la lesione riportata sia: «Una vera e propria ferita da guerra. La pallottola è entrata dalla spalla destra. Aveva distrutto una scapola, una costa, una vertebra e poi aveva attraversato due polmoni. Lungo la traiettoria la pallottola era passata anche vicino al cuore».

Secondo l'ultimo bollettino medico diffuso ieri, la bambina è stabile, ma grave. I medici hanno assicurato di prestare «la massima attenzione alle condizioni del polmone sinistro - quello più compromesso dal proiettile - per verificarne la vascolarizzazione».

