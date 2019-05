Royal baby, prima apparizione pubblica del figlio di Harry e Meghan

Il duca e la duchessa di Sussex mostrano alla stampa il loro primo figlio. Non si conosce ancora il nome, il piccolo ha appena due giorni e Meghan ha subito dichiarato: «Ha un indole molto dolce, è davvero calmo e tranquillo». E il principe Harry: «Non so davvero da chi possa aver preso».

Parole al miele da Meghan per entrambi: «Sono davvero felice, adesso accanto a me ho i due uomini migliori del mondo». In giornata è atteso l'incontro con la regina Elisabetta II: «Mostreremo il bambino alla regina. È l'ottavo e il più giovane dei suoi nipoti».