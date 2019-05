Bimba ferita a Napoli, i medici: «Lieve miglioramento funzione respiratoria»

Dall'ospedale Santobono di Napoli arrivano dei piccoli segnali di speranza per le condizioni di salute di Noemi, la bambina di 4 anni coinvolta in una sparatoria in piazza Nazionale lo scorso 3 maggio. Alle 11.00 di oggi, 9 maggio, è arrivato l'ultimo bollettino medico: «Noemi è stata sottoposta a ulteriori esami clinico-strumentali che hanno mostrato un lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria. Il nuovo quadro clinico ha reso possibile la riduzione dell'apporto di ossigeno mediante ventilazione. Continua la sedazione profonda e il monitoraggio continuo di tutti i parametri. La prognosi permane riservata».

Nella giornata di ieri i medici avevano sottolineato di aver effettuato una broncoscopia per verificare le condizioni del polmone sinistro, quello più gravemente danneggiato dalla sparatoria. I medici hanno anche detto di aver disostruito i bronchi dai coaguli. Il polmone destro ha invece una buona funzionalità e rimangono stabili i parametri vitali.

La sparatoria

Nel pomeriggio del 3 maggio un uomo in sella a uno scooter è arrivato in piazza Nazionale e ha sparato quattro colpi ad altezza d'uomo davanti al bar Caffè Elite. Noemi è rimasta coinvolta nella sparatoria, un proiettile le ha perforato i polmoni ed è stata operata d'urgenza nella notte. La nonna di 50 anni, Immacolata, è rimasta ferita di striscio a un gluteo.

Sullo stesso tema: