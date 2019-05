La cannabis legale nuoce gravemente alla criminalità organizzata? Lo studio

Nei giorni scorsi il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha minacciato di chiudere i negozi di cannabis light in nome della lotta alla droga. Questo nonostante la cannabis legale - legalizzata con una legge del dicembre 2016 - contenga livelli di Thc molto bassi (non superiori all'0,2%) e non sia veramente assimilabile alla sostanza stupefacente, tuttora illegale in Italia.

Ma siamo sicuri che criminalizzando anche la cannabis light non si dia una mano alla criminalità, che il ministro è chiamato a contrastare? Secondo uno studio recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Europea Economic Review è esattamente così: nei punti vendita dove sono stati aperti i negozi di cannabis light, la vendità e l' acquisto della cannabis illegale sarebbero diminuiti. Con buona pace alla criminalità.

Lo studio - frutto di una collaborazione tra Vincenzo Carrieri dell'Università della Magna Grecia di Catanzaro con i ricercatori Leonardo Madio dell'ateneo di Louvain in Belgio e Francesco Principe dell'Erasmus School of Economics di Rotterdam - si basa sui dati mensili delle forze dell'ordine nelle aree dove sono stati aperti i negozi di cannabis leggera. Luoghi in cui i sequestri di marijuana illegale e dell'hashish si sarebbero ridotti rispettivamente del 14% e dell'8%.

In calo anche il numero di arresti per spaccio (circa 3%). Per la criminalità - organizzata e non - l'apertura dei negozi di cannabis legale avrebbe comportato una perdita economica tra i 90 e i 170 milioni di euro. Va meglio ai produttori e ai commercianti di cannabis legale in Italia, un settore in che in Europa attualmente ha un fatturato di 12 miliardi di euro.

