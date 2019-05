Ecco Armando Del Re, l'uomo che ha sparato a Noemi

Si chiama Armando Del Re, l'uomo che è stato arrestato con l'accusa di essere colui che ha sparato venerdì 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, ferendo gravemente la piccola Noemi. A catturarlo sono stati i carabinieri, ma nelle ricerche e nella caccia all'uomo, coordinata dalla Procura di Napoli, sono state impegnate tutte le forze di polizia. Del Re, originario dei Quartieri Spagnoli di Napoli, è stato fermato in provincia di Siena.

Durante la conferenza stampa della procura di Napoli, il titolare delle indagini ha dichiarato che «questa mattina sono stati fermati e indiziati di tentato omicidio i due fratelli Armando e Antonio Del Re. Armando in provincia di Siena, Antonio nei dintorni di Nola. Entrambi sono coinvolti nella pianificazione e nella materiale esecuzione dei delitti». Il giudice adesso dovrà valutare le richieste di convalida che saranno presentate nelle prossime ore.

«L'esecutore materiale è stato Armando. Antonio ha dato supporto logistico e concorso nella pianificazione. - continuano dalla procura, confermando che esiste l'aggravante della premeditazione - I movimenti della vittima sono stati a lungo controllati e ciò rivela la matrice mafiosa», dice il procuratore.

«Il tentato omicidio di Salvatore Nurcaro e il ferimento della piccola Noemi, insieme con la nonna, sono maturati in pieno contesto camorristico». conclude il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo. A entrambi i fratelli Del Re viene contestata la premeditazione.

Fuggito in Toscana

Armando Del Re si trova ora nella caserma dei carabinieri di Siena. L'uomo è stato bloccato la mattina del 10 maggio sulla strada Siena-Bettolle, una settimana dopo la sparatoria in Piazza Nazionale a Napoli.

Gli uomini delle indagini

Armando e Antonio Del Re sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio premeditato nel corso di una vasta operazione a cui hanno preso parte i Carabinieri e la Guardia di Finanza di Napoli e la Polizia. A coordinare le operazioni sono stati i sostituti Antonella Fratello, Simona Rossi e Gloria Sanseverino, insieme con il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo ed il procuratore aggiunto della Dda, Giuseppe Borrelli. Le richieste di convalida dei fermi saranno formulate nelle prossime ore.

Il sindaco di Napoli

«La notizia più bella da commentare con estrema cautela è che da ieri Noemi dà segni di miglioramento importanti e stamattina c'è stata la notizia che sarebbero stati individuati i responsabili dell'agguato in cui è rimasta ferita. Mi sembra che ancora una volta questa città con le sue forze è in grado di fare quando crede agli obiettivi. - ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ha chiamato telefonicamente i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza della città per congratularsi dell'operazione - La città ha mostrato grande maturità dalla manifestazione che si è tenuta domenica in piazza Nazionale fino all'immagine della veglia di ieri. Adesso dobbiamo aspettare solo la notizia che Noemi sia definitivamente fuori pericolo di vita. Questa è la notizia più bella non solo per lei e la sua famiglia ma per tutta la città».