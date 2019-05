Pisa, il sindaco non riesce a rompere la bottiglia per il varo. Ed è subito Fantozzi

Non c'era lei. Non c'era la contessa Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare. Ma il resto c'è tutto. C'è una nave da varare e una bottiglia che non ha nessuna intenzione di seguire il suo destino. C'è una folla intorno che incita al grido di «Vada Vada». Eppure non é la celeberrima scena di Il secondo tragico Fantozzi. È Pisa, e il sindaco Michele Conti stava cercando di inaugurare un nuovo canale.

Certo, il video non si conclude tragicamente come il suo omologo fantozziano. La bottiglia non si infrange sui malcapitati presenti alla premiazione e non vengono tagliate dita appartenenti ad ecclesiastici di rilievo. Semplicemente non si rompe. Nè al primo, nè al secondo e nemmeno al terzo tentativo. Il video, tra l'altro, non mostra nemmeno il finale. Ma meglio così. Avrebbe rovinato tutto.

Leggi anche: