Dopo Matteo Salvini, anche i docenti della prima Università di Roma si sono schierati contro la manifestazione di Forza Nuova in Piazzale Aldo Moro, prevista per lunedì 13 maggio.

Con una lettera indirizzata al questore di Roma, hanno espresso la loro vicinanza al sindaco sospeso di Riace Domenico Lucano. A seguito della notifica dei docenti, la questura ha deciso di vietare la manifestazione. I motivi ufficiali riguarderebbero motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Come spiegato anche nel testo, il motivo delle mobilitazioni dell'estrema destra è la presenza di Lucano al seminario del corso di Dottorato in Storia, Antropologia e Religioni, in programma lo stesso lunedì. I ricercatori hanno infatti invitato l'ex sindaco per parlare dell'esperienza di Riace e confrontarsi con i presenti sul tema "Convivenze. Il senso dei luoghi e il senso degli altri".

«Sarò lì per raccontare l’esperienza di accoglienza che abbiamo vissuto a Riace, fatta di bene e di umanità per tutti», ha detto Lucano, dichiarando di non aver previsto nessuna scorta per il suo arrivo in facoltà.

«Il questore non può negare un comizio elettorale, non è mai accaduto», ha protestato il volto di FN Roberto Fiore all'AdnKronos, che ribadisce la presenza del suo movimento nel piazzale davanti all'Università nonostante il divieto.

«Se il ministro dell’Interno Salvini e il questore non sono capaci di tenere l’ordine e la sicurezza e di accettare la critica che un movimento legittimato a farlo fa nei confronti di un’assurda lectio magistralis di Mimmo Lucano, significa che questo Paese è in mano alla solita ‘paccottaglia’ dei politici nostrani».

Ecco il testo della lettera e i suoi firmatari

Il gruppo neofascista «Forza Nuova» ha indetto una manifestazione per lunedì 13 maggio a Piazzale Aldo Moro di fronte all’ingresso della Sapienza. L’intento è evidentemente quello di intimidire chi voglia recarsi ad ascoltare Domenico Lucano che è stato invitato, il 13 maggio alle 15.00, dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo insieme a Vito Teti a partecipare al seminario dottorale “Convivenze”. Questo intento è stato esplicitato attraverso un vergognoso manifesto che indica in Lucano “il nemico dell’Italia”. Nel riaffermare con forza la vocazione antifascista e democratica della Sapienza, i docenti della Facoltà di Lettere e Filosofia chiedono che venga negata la manifestazione indetta da Forza Nuova e che si consenta il regolare svolgimento degli eventi previsti. Donatella Di Cesare Laura Faranda Elettra Stimilli Stefano Petrucciani Stefano Gensini Piergiorgio Donatelli Virgionio Marzocchi Stefano Velotti Francesco Verde Marcello Mustè Simone Pollo Cesare Cozzo Orietta Ombrosi Pierluigi Valenza Antonio Valentini Sarin Marchetti Francesco Fronterotta Chiara Adorisio Candida Carella Stefano Bancalari Emiliano Ippoliti Luisa Valente Luca Marchetti Caterina Botti Federico Lijoi Marina De Palo Daniele Guastini Sergio Botta Sonia Gentili Andrea Fara Emanuela Prinzivalli Claudio Zambianchi Elena Zocca Paola Buzi Francesca Gallo Gaetano Lettieri Carla Maria Rita Ivana Ait Flavia Cristaldi Francesca Cocchini Vito Di Bernardi Giovanni Ragone Alfonso Marini Claudio Zamagni Cinzia Capalbo Eugenio Testa Tessa Canella Bruno Bonomo Marco Di Maggio Giorgia Caredda Alberto Sobrero Roberta Cerone Ilaria Tani Giovanna Gianturco Alessandro Guerra Franco Piperno Francesco Giannattasio Michela Rosellini Marco Mancini Giorgio Inglese Paolo Di Giovine Giovanni Solimine Fulco Lanchester Luca Scuccimarra Tito Marci Beatrice Bonafè Alessandro Guerra Sandro Guerrieri Augusto D’Angelo Fabio Giglioni Maria Cristina Marchetti Giovanni Ruocco Gianluca Passarelli Mario Toscano Raffaele Cadin Valeria Ferrari Roberta Iannone Pierpaolo D’Urso Emma Galli Giuseppe Ricotta Luciano Zani Salvatore Nisticò Domenico Carrieri Margherita Carlucci Guido Pellegrini Letteria Fassari Marco Marini Laura Franceschetti Carmelo Bruni Pierluigi Montalbano Marina Ciampi Guglielmo Rinzivillo Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi Fabrizio Battistelli Annalisa Di Clemente Luca Salmieri Orazio Giancola Alessandro Toni Sara Bentivegna Ernesto d’Albergo Ornella Tarola Giulio Moini Bruno Mazzara Paolo Montesperelli Fiorenzo Parziale Alberto Marinelli Maria Romana Allegri Laura Ferrarotti Paola Marsocci Lucia Anna Natale Andrea Guiso Silvia Leonzi Francesca Colella Alessandra Mignolli Enrico Sarnelli Renato Fontana Stefano Nobile Pierluigi Cervelli Marco Bruno Veronica Lo Presti Marco Binotto Isabella Mingo Alberto Mattiacci Mauro Sarrica Giovanna Gianturco Roberta Cipollini Fabiola Sfodera Giuseppe Anzera Giovanni Ciofalo Barbara Mazza Marzia Antenore Simone Mulargia Giovanna Leone Mihaela Gavrila Vicenç Beltran Sabine Koesters Giovanni Paoloni Matteo Motolese Riccardo Morri Grazie Portoghese Tuzi Isabella Pezzini Maria Roccaforte Jorg Senf Anna Maria Paola Toti Riccardo Massari Giuseppe Venanzoni Andrea Ciarini Maria Grazia Galantino Rossana Galdini Luisa De Vita Alessandra Broccolini Assunta Viteritti Andrea Imperia Lorenza Di Pentima Isabella Chiari Michele Prospero Erica Antonini Daniel Pommier Paola Panarese Elena Valentini Cettina Pitrone Andrea Cerase Mariella Nocenzi Stefania Parisi Sergio Mauceri Paolo De Nardis Gaia Peruzzi Michaela Liuccio Marco Cilento Ida Cortoni Maurizio Bonolis Christian Ruggiero Carmelo Lombardo Francesco d’Amato Mario La Torre Mirzia Bianca Valentina Martino Danilo Avola Mattia Diletti Fabrizio Martire

